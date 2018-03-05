На проекте «Дом-2» снова разгорелся скандал: Кудряшов набросился на Балинскую

На протяжении больше 150 дней Алексей Кудряшов и Анастасия Балинская продолжают строить свои отношения в скандальном телешоу «Дом-2». Однако между парой постоянно происходят конфликты. Сегодняшний очередной скандал чуть не дошел до рукоприкладства.

Постоянные скандалы между Кудряшовым и Балинской пока что не стали причиной для разрыва отношений, однако нервы обоих похоже уже на пределе. Сегодня из-за очередных выяснений отношений Алексей набросился на возлюбленную. До рукоприкладства дело не дошло, чтобы выпустить пар, Кудряшов начал бить ногой кровать, однако этот поступок тоже негативно сказался на телезрителях. Поклонники скандального проекта начали писать в интернете о том, что он только портит чужое имущество.

Балинская же кричала на Кудряшова из-за того, что он хотел на время оставить девушку в одиночестве. Анастасия с пылу кричала ему о том, чтобы он написал еще кому-нибудь. Похоже, у девушки имеются серьезные подозрения в том, что ее молодой человек может ей изменять.