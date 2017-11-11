Пропажа Меланьи Трамп взволновала поклонников

Супруга лидера США Меланья Трамп в последний раз появилась на публике 10 мая. Далее она пропала, что очень очень взволновало поклонников, как сообщает VistaNews.

10 мая Меланья с мужем участвовала в праздновании Дня признательности матерям и жёнам военных. Спустя 4 дня было сделано официальное заявление, что первой леди США требуется срочное хирургическое вмешательство из-за проблем с почками. Меланья провела в больнице одну неделю, однако после этого на публике так и не появилась.

Дональд Трамп на вопросы общественности отвечает, что у жены всё хорошо, и она за всем наблюдает. Секретарь Меланьи говорит более детально – первая леди США проводит некоторые внутренние мероприятия. Когда она снова начнёт участвовать в общественной жизни, никто не уточняет. Некоторых поклонников беспокоит то, что Меланья провела столько времени в клинике, однако тут есть ответ – доктора проверяли, нет ли осложнений.