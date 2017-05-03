Николай Цискаридзе разбил сердце фанатке

Николай Цискаридзе рассказал о своей личной жизни Марии Шукшиной в программе "Гости по утрам". Известный танцовщик признался, что однажды разбил сердце фанатке.

По словам Цискаридзе, он всегда был очень скрытным человеком. Не распространялся о личной жизни на протяжении своей карьеры он не потому, что известен, а исходя из своих личных принципов. Он отметил, что даже друзьям не делиться всем, ведь его воспитывали, что личное нужно носить в сердце. Николай Цискаридзе искренне не понимает своих коллег по цеху, которые во всю делятся моментами своей жизни и рассказывают обо всем в телешоу. По этой причине в социальных сетях его страниц никогда не было. Это однажды стало проблемой для Цискаридзе.

Николай рассказал, что однажды к нему подошла фанатка и говорила что-то о запланированной с ним встрече. Девушка показала ему переписку в социальной сети. Очевидно, что кто-то представился известным танцовщиком, чтобы пообщаться с девушкой. По словам Цискаридзе, ему было немного не по себе говорить, что его нет в социальных сетях, тем самым разбивать сердце едва знакомому человеку.

Напомним, что сейчас Николай уже завершил свою карьеру в качестве танцора. Теперь Цискаридзе решил посвятить время обучению будущих артистов театра. Он является ректором Академии русского балета и преподает там студентам.