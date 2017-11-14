Юлия Ефременкова посвятила Сергею Кучерову грустную песню о любви

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова никак не справится с эмоциями после расставания с Сергеем Кучеровым. Даже при встрече с подругами в караоке она посвящает ему песни.

Юлия Ефременкова разочаровывает своих поклонниц. Фанатки девушки не понимают, как можно так долго «убиваться» по мужчине, которой её «даже не ценил». Находясь в баре с подругами, Ефременкова записала видео исполнения грустной песни о любви: «К единственному, нежному» Любови Успенской. Раскошелившись на целых два видео, Юлия подписала одно из них: «Кто-то должен поставить был точку. Как смогла, так её и поставила... А душа разрывается в клочья. Полдуши я с тобою оставила…»

Поклонники стали успокаивать девушку, считая, что этот разрыв она переживает очень сложно. Хотя некоторые фанаты обвинили Юлию Ефременкову в пиаре на разбитом сердце. В следующем посте героиня «Дома-2» описала «руководство» к искренней любви, что подписчики приняли за рассказ собственной истории. В комментариях девушка ещё раз отметила, что для неё отношения с Кучеровым были важны, но сейчас они официально закончены.