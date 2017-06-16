«Главное выбрать нужный ракурс»: Анфиса Чехова удивила поклонников необычным фото с отдыха

Подписчики смогли увидеть своего кумира на фоне лазурного берега Турции. Анфиса Чехова выложила фотографию с необычными экзотическими фруктами и сладостями, которые заинтриговали её поклонников.

Лента на странице в Instagram у Анфисы Чеховой пополнилась необычным фото с курорта. Звезда написала, что она отдыхает в Турции в отеле Ali Bey Hotel. Она призналась, что была удивлена, как отпуск в Турции сможет ей напомнить своим сходством острова Мальдивы в Индийском океане: «Когда Турция выглядит как Мальдивы».

На необычном фото Анфиса Чехова изображена снаружи пляжного бунгало на фоне лазурного берега моря. Нежные и яркие краски фотографии передают праздничное настроение. Волосы звезды развивает лёгкий ветерок. На переднем фоне изображены экзотические фрукты и восточные сладости, как предположили её подписчики.

В комментариях поклонники признались, что звезда удивила их столь необычным фото с отпуска. Один из фанатов написал - «главное выбрать удачный ракурс», благодаря чему, как он считает, фотография получилась уникальной.