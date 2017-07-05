Бари Алибасов закатил грандиозный скандал в эфире шоу "Привет, Андрей"

В эфире программы "Привет, Андрей" произошел очередной скандал. Стало известно, что Бари Алибасов готовит судебный иск на бывшего участника группы "На-На" Владимира Левкина за использование бренда.

Буквально недавно прошла программ "Привет, Андрей", посвященная творчеству группы "На-На", в которой вспоминали всех участников коллектива. В конце программы появился продюсер группы Бари Алибасов, однако вместо того, чтобы поделиться приятными воспоминаниями, он закатил грандиозный скандал.

Он высказался в адрес бывшего участника "На-На" Владимира Левкина, который покинул группу несколько лет назад. По словам Алибасова, у Левкина никогда не было голоса, кроме того, танцевал он отвратительно. Такое негативное отношение у Алибасова к Левкину появилось после того, как продюсер узнал о том, что бывший участник группы использует бренд в своих личных целях.

По его словам, Левкин продолжает выступать под именем "На-На", афиши расклеены в Германии, Ростове и Краснодаре. Он даже представил данную афишу, где на самом деле крупными буквами сообщается о выступлении "На-На", а дальше уже мелким шрифтом сообщается о том, что петь будет бывший участник группы.

После того, как сам Левкин появился в студии, он молча выслушал все обвинения Алибасова и отметил, что никакого отношения к данной афише не имеет, и когда якобы происходило выступление в Германии, в тот день его вовсе не было в ФРГ. Это подтвердила и его жена, певица Маруся, с которой в настоящий момент и выступает Левкин.

Алибасов заявил, что он не намерен решать этот вопрос в телевизионной программе и отметил, что этим уже занимаются юристы, пообещав Левкину встречу в суде.