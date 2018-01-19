Звезда «Все мужики сво…» пообщалась со скандальными ульяновскими курсантами

Алика Смехова, прославившаяся за сериал «Все мужики сво…», где было много интимной тематики, пообщалась с ульяновскими курсантами, известными за исполнение танца Satisfaction, как сообщает HotGeo. Знаменитость увидела их во время международного кинофестиваля «От всей души», заявив, что именно эти курсанты – главные «фавориты».

Алику Смехову порадовало, что никто не был отчислен, несмотря на всю скандальность. Ульяновских курсантов прославил ролик, где они исполняли скандальный эротический танец. После того, как видео распространилось в Сети, его содержание вызвало бурное обсуждение. Некоторые студенты и даже школьники и сами сняли такое, подражая ульяновским курсантам, а другие считали их поведение крайне аморальным.

Алика Смехова относилась к тем, кто плохим поступок ульяновских курсантов не считал. Актриса сделала с ними несколько снимков на кинофестивале, подчеркнув, что тот самый эротический клип её повеселил. Фанаты отметили, что Смехова смогла понять намерения ульяновских курсантов наверняка потому, что и «Все мужики сво…» - очень откровенный телепроект. Также они подчеркнули, что актрисе очень идёт её платье на фото.