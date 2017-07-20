Поклонники раскритиковали "престарелых" звезд за неудачные наряды

«Престарелые» звезды российской эстрады редко удивляют творческими достижениями, однако часто шокируют своими нарядами. Например, Катя Лель, Екатерина Семёнова, Татьяна Булановоа и других звёзды посетили «Прямой эфир», где показали, насколько отстали в моде.

Общая фотография Регины Мянник, Эвелины Блёданс, Екатерины Семёновой и певиц Кати Лель и Татьяны Булановой показала, насколько «престарелые» знаменитости не разбираются в выборе одежды. Их наряды на программе выглядят так, будто они не захотели переодеваться и пришли в том, что было модно в 70-х. Звезды прошлого почему-то выбрали мешковатые костюмы и платья, которые не только скрывают возрастные недостатки, они скрывают тело целиком. Как отметили пользователи Сети, мода на такие неудачные наряды была уже очень давно, и удивительно, что женщины об этом не знают. Между подписчиками даже разгорелся спор, чей же наряд хуже.

Критики фанатов удалось избежать только Регине Мянник и Кате Лель. Поклонникам Регины понравились ноги 46-летний актрисы, которые та показала, надев короткое платье. К Кате Лель тоже не было никаких претензий, поклонники удовлетворились тем, что на фоне остальных, певица не выглядит так, будто «вышла из прошлого»