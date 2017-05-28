Ольга Бузова пережила позор на музыкальной премии

26 мая прошло награждение премии RU.TV. Ольга Бузова шокировала поклонников своей неграмотностью и пережила очередной позор.

Сначала Ольга удивила выбором образа. Она появилась на премии в наряде инопланетянки. Девушка заявила, что она прилетела с другой планеты для того, чтобы захватить эту. В социальных сетях люди подчеркнули, что Бузова постепенно превращается из ведущей во фрика. Она была номинирована на награду "Самый сексуальный клип", но в итоге потерпела поражение. Зато организаторы мероприятия подготовили уникальную номинацию специально для нее - "Ольга Бузова года". Алексей Воробьев, известный актер и исполнитель, подшучивал, что Ольге очень тяжело нужно было добиваться этой награды. Бузова старалась остроумно выходить из ситуаций, но, по мнению зрителей, выглядело это достаточно нелепо.

Разрядить обстановку Бузова постаралась благодаря Филиппу Киркорову. Со сцены она сказала, что в случае если еще получит награды, то их ей передаст король российской эстрады.

Все время, что шло награждение, Бузова публиковала фото в микроблоге Instagram. Однако и там она сконфузилась: девушка допустила опечатку в слове "сир". После того, как подписчики стали обвинять ее в неграмотности, она все-таки исправила свой текст.