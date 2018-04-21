Подруга Меган Маркл открыла детали приёма на королевской свадьбе

Подробности свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл – это пока тайна. Однако не у всех получается её хранить – подруга невесты открыла несколько деталей, как сообщает VistaNews.

Звезда сериалов «Врата» и «Настоящая кровь» Янина Гаванкар, которая была почётной гостьей на бракосочетании, поделилась своими впечатлениями от мероприятия. В первую очередь, актрису заинтересовал блюда на столе. Их названия были именно такими, как в Великобритании или США. Очередной намёк, что это свадьба означает воссоединение культур, растрогал присутствующих.

Кроме того, по словам Янины Гаванкар, был интересный случай, когда жених и невеста обменивались обетами. В маленькой часовне поместилось только некоторое количество специально приглашённых гостей. Свадьба транслировалась, и люди за пределами часовни тоже всё слышали. Они повторяли клятву жениха и невесты, что рассмешило гостей. Даже Елизавета II не удержалась от улыбки. Янина Гаванкар отметила, что в целом ей всё очень понравилось, подчеркивая, что это действительно свадьба века.