«Хочется плакать»: Похудевшая экстрасенс Николь Кузнецова пожаловалась на самочувствие

Экстрасенс Николь Кузнецова сейчас находится в Штутгарте, в клинике, где проходят самые сложные операции в её жизни. Девушка признаётся, что держится из последних сил.

Николь Кузнецова ранее сообщала поклонникам, что по причине ухудшившегося самочувствия отправилась на очень сложные операции в Германию. Подобных экстрасенс пережила около 300, но оказалась в итоге неготовой к испытаниям, которые ожидали её на этот раз на операционном столе. Напомним, что первый этап операции прошёл неудачно, и Николь чувствует себя очень неважно.

Недавно она поделилась с поклонниками первым за долгое время видео, на котором еле слышно пожаловалась на своё самочувствие и сильную жажду. Девушка вскоре останется одна, а в среду её ожидает следующий этап операции, который должен облегчить её боль. Николь Кузнецова удивляется, как она не привыкла к ней. Она пишет в Сети: «Не готова оставаться здесь одна... Хочется плакать». Поклонники отметили, что Николь сильно похудела, и подбодрили её приятными словами.