5-летняя Амели Ревва не хочет пускать маму на концерты своего отца

Дочь известного артиста Александра Реввы Амели стала просить маму не ходить на выступления к отцу. Как оказалось, всё дело в ревности.

5-летняя дочь обратилась к маме, Анжелике Ревве, чтобы она меньше обращала внимание на своего возлюбленного, а больше времени уделяла ей. «МАМА, не ходи к папе на выступление!! Ко мне ходи!! Хочешь я спою тебе на гимнастике!! Только будь моей!! А то ты всегда, его да его!!!» - говорится в публикации Амели в Instagram. Весь микроблог в целом ведёт Александр Ревва, также известный как Артур Пирожков.

Исполнитель уточнил, что именно с такими словами его 5-летняя дочь обратилась к матери. Фотоснимок, выбранный для записи, в точности подтверждает слова 5-летней девочки. Поклонники во взгляде ребёнка увидели ревность. Многие подписчики уточнили, что дети в таком возрасте часто ревнуют кого-либо из родителей, считая, что мама или папа уделяют больше внимания своей половинке, а не ребёнку. «Это пройдёт со временем, надо потерпеть, а дочка у вас замечательная», - написала одна из подписчиц.