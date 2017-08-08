«Хочу испытать всё»: Анна Семенович поделилась с фанатами секретом своего успеха

Светская львица Анна Семенович открыла секрет, как справляться с напряжённым графиком и нигде не опаздывать. По мнению звезды, нужно хотеть испытать всё, стремиться к новым впечатлениям и ощущениям, как сообщает HotGeo.

Многих поклонников восхищают активность и позитив Анны Семенович. Знаменитость уделяет внимание и новым проектам, и путешествиям, и гастролирует, играет в фильмах и снимает клипы. Сама звезда заявляет, что всё дело просто в её желании всё испытать. По словам светской львицы, она готова к любым впечатлениям, предоставляемым судьбой.

Большинство поклонников восхитила такая позиция. Некоторые, впрочем, посчитали, что Анна Семенович слишком распыляется, порекомендовав ей не тратить время на бесконечный поиск новых ощущений, а сделать акцент на одном.