«Ручки-ниточки»: похудевшую Глюк’oZу заподозрили в анорексии

Для шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Наталья Чистякова-Ионова выбрала сразу два наряда – облегающее латексное платье мятного цвета и яркое платье с необычным принтом. Пользователи заметили, как сильно похудела певица, но всерьез забеспокоились, не больна ли Глюк’oZa анорексией.

Для основной части передачи Наталья Чистякова-Ионова надела короткое платье с открытыми руками. Наряд был весьма ярким, необычный принт и покрой привлекали внимание. Певица пообщалось с ведущим шоу Иваном Ургантом, после чего исполнила свою новую композицию «Жу-жу-жу».

Для выступления певица решила переодеться, к микрофону она вышла в латексном облегающем платье мятного цвета. Наряд выглядел весьма эффектно, фигура и стройные формы Чистяковой-Ионовой удачно подчеркивались не только платьем, но и туфлями на каблуке.

Многие пользователи отметили, что певица сильно похудела. Некоторые даже стали высказывать свои опасения, переживая за здоровье Натальи Чистяковой-Ионовой. Руки певицы сравнили с «ниточками», а всю фигуру сочли похожей на «худющую Анджелину Джоли».

Появились также версии о том, что Чистякова-Ионова чрезмерно увлеклась диетами и стала «анорексичкой». Однако, нашлись поклонники, которые высказались лишь в положительном русле и отметили, что все, кто пишут «гадости» - просто «завидуют»