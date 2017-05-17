Джигурда пожелал Шнурову избежать "желтых СМИ" и развестись "без наездов"

Эпатажный российский артист выступил на телевидении с комментарием бракоразводного процесса Сергея Шнурова и Матильды Мозговой. Он дал паре советы, основанные на собственном опыте.

Никита Джигурда отметил европейский формат расставания супружеской пары - без каких-либо "наездов". Актер вспомнил, что в отношениях с Мариной Анисиной у него сложилась не очень хорошая ситуация: недоброжелатели распространяли ложную информацию о его пристрастии к наркотикам, многочисленных сексуальных оргиях и прочих пороках. Все это они некие "пранкеры" сообщали возлюбленной Никиты Джигурды с целью ввести её в заблуждение. В связи с подобной тенденцией, певец пожелал Шнурову и Мозговой не сталкиваются с грязными методами и происками "желтых СМИ".

Никита Джигурда заявил, что разрыв отношений между мужчиной и женщиной чаще всего провоцируют идеологические разногласия. Партнерша может не в какой-то момент устать от идеи "яркого" мужчины, вроде Сергея Шнурова. В жизни Джигурды было такое испытание. И итоге он нашел единственную женщину, которая способна его вытерпеть.

Артист отметил, что развод не обязательно приводит к финалу любовных отношений. Более того, он не исключает очередного примирения Матильды с лидером "Ленинграда". Никита Джигурда считает, что шансы наладить отношения существуют даже в условиях сильных противоречий.