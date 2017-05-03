Мама Дмитрия Тарасова получила много критики со стороны фанатов Ольги Бузовой

Российский футболист Дмитрий Тарасов решил опубликовать на своей официальной странице в Instagram фотографию, на которой он запечатлен со своей мамой, подписав ее словами о том, что чтобы ни случилось, мать всегда простит и поддержит его. Однако опубликованная запись набрала очень много негативных откликов со стороны поклонников его бывшей жены.

По мнению многих, главной причиной развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова стали настояния Ольги Александровной. Фанаты считают, что именно мать Дмитрия Тарасова настроила его против жены и добилась их развода. Бузова неоднократно водила свою свекровь по салонам красоты и бывала с ней на футбольных матчах. Некоторые считают, что Ольга Александровна не сможет найти более заботливую и искренне поддерживающую ее невестку, однако воссоединения между Тарасовым и Бузовой так и не произошло.

В основном фанаты известной певицы в своей критике употребляли фразы о том, что Ольга Александровна неправильно воспитала сына, потому что он постоянно меняет своих жен и не занимается воспитанием своего ребенка.