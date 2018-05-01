Поклонники уличили Шнурова в изменах

После известия о разводе с Матильдой Мозговой, фронтмен группировки "Ленинград" начал публиковать интимные стихи и откровенничать с пользователями соцсети. В комментариях Instagram он буквально признался в супружеской неверности.

Один из комментаторов вспомнил различные слухи об изменах Сергея Шнурова и указал на это под очередной романтической публикацией звезды. Пользователь прозрачно намекнул, что музыкант не страдал и не "ныл", когда вступал в сексуальные отношения с другими женщинами. Сергей Шнуров откровенно ответил, что в тот период нервничал, "но по другому поводу".

Одна из историй сексуальных похождений артиста "налево" стала известна широкой общественности благодаря книге-биографии Сергея Шнурова, написанной его (пока ещё) супругой. Матильда пишет, что рокер нашел себе любовницу, которая устраивала ему выступления в Германии. Сначала она не замечала перемен в своем муже. Но позже обратила внимание на странные манеры поведения, стиль одежды и очки. Распереживавшись, Матильда без сопротивления уехала в Испанию. По прибытии Сергей Шнуров встретил её цветами и желанием помириться. Но по дороге домой сильно напился и позвонил той самой женщине. Матильда застала его за обсуждением возможного ухода из семьи, а потому снова вспылила. Закончилось все примирением. Однако есть вероятность, что именно новый роман Сергей Шнурова стал причиной расставания пары.