«Бедняжка»: Евгения Феофилактова сожгла свою грудь

Как написала сама экс-участница скандальной телестройки «Дом-2», она «умудрилась сгореть». В своем Instagram-аккаунте она разместила снимок своей сгоревшей груди, не забыв показать облегающее платье и роскошный ремонт дома.

СМИ утверждают, что сейчас Евгения Феофилактова «крутит» роман с Давидом Аванесяном. Девушка живет в подмосковном особняке своего нового избранника и часто делится снимками своего отдыха. Как оказалось, солнечные ванны не пошли Феофилактовой на пользу – девушка сгорела от теплых весенних лучей, от чего ее кожа сильно покраснела.

В своем Instagram-аккаунте Феофилактова разместила снимок, сделанный у зеркала. На нем звезда шоу «Дом-2» позирует в облегающем сером платье. Внимание пользователей привлекла слишком красная грудь Феофилактовой. Та, в описании под фото, рассказала причину такого вида.

Оказалось, что Феофилактова переборщила с солнечными лучами и подгорела на солнце. Как указали пользователи, девушка «сожгла себе грудь». Некоторые даже пошутили, что Феофилактова стала похожа на «вареного рака». Сама девушка добавила, что ее сын охарактеризовал покраснения как результат «поцелуя солнышка».