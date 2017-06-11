Киркорова избивали в школе за "эфиопскую" внешность

Поп-король российской эстрады посетил развлекательной интернет-шоу Василия Вакуленко - GazLive. В разговоре с рэпером певец поделился подробностями своего детства и карьеры.

Филипп Киркоров рассказал, что у него получалось полноценно драться в школьные годы - на него постоянно нападали ученики старших классов. По словам музыканта, причиной повышенного внимания к его персоне стала неординарная болгарская внешность. Смуглого и кудрявого Филиппа часто избивали, называя "эфиопом". Он отметил, что сильно напоминал поэта Александра Пушкина.

Кроме внешнего вида, будущая звезда раздражал старшеклассников регулярными поездками в Болгарию, из которых постоянно привозил одноклассникам заграничные угощения, наклейки и даже кроссовки.

Гость выпуска также поделился с Бастой и зрителями переменами в своем характере. Он заявил, что с рождением детей вынужден сдерживать ярость - получается неплохо. Филипп Киркоров добавил, что замечает в себе признаки смещения знака зодиака. С недавних пор его упрямство Тельца сменилось некоторыми качествами Скорпиона.