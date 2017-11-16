«Кто избил Самбурскую?»: Лена Миро поделилась своим видением на ситуацию с ведущей «Ревизорро»

1 мая в Instagram ведущей «Ревизорро» появился шокирующий снимок – избитая Настасья Самбурская лежала на больничной койке. На вопрос, что произошло со знаменитостью, свой ответ решила дать популярный блогер Лена Миро.

Блогер отметила, что когда Елена Летучая ушла из «Ревизорро», туда взяли Настасью Самбурскую. Сделали это, по мнению Лены Миро, из скандальности звезды, что должно было и дать высокие рейтинги. Однако вышло наоборот, поскольку Самбурская, как считает блогер, «неудачница в кубе». Появившийся 1 мая снимок избитой ведущей «Ревизорро» - фейк, сделанный только ради рекламы браслетов, на которые в том посте в конце и давалась ссылка.

Доказательством вранья Самбурской Лена Миро указала фото, где «жертва нападения» выпивала в ночном клубе. Именно потому, как считает блогер, Настасья Самбурская – неудачница. Звезда должна была месяц «не светиться», согласно рекламному контракту, а её засняли на вечеринке, совсем без синяков. Лена Миро заявила, что Самбурская в июне снова начнёт вести Instagram, избавившись от неудобных вопросов руганью и чисткой особо неприятных комментариев. «Как вы понимаете, никто её и пальцем не тронул. Неудачница неспособна даже на банальную провокацию», - подвела итоги блогер.