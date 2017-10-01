Японская фанатка Евгения Плющенко упала к ногам своего кумира

Выступление российского мастера спорту по фигурному катанию закончилось страстными объятиями с одной из японских фанаток. Объятия были настолько крепкими, что японка не смогла удержаться на ногах и упала к ногам артиста.

25 мая российский фигурист Евгений Плющенко выступил со своей программой в Японии. В выступлении присутствовало несколько сложнейших трюков, которые фигуристу дались на удивление легко. Однако публика больше всего удивилась, когда Плющенко уже в окончании своего выступления подошел к японке, стоявшей с российским флагом и крепко зажал ее в объятиях, таким образом поблагодарив ее за то, что она пришла его поддержать. В результате этого японка упала к ногам своего кумира. Евгений помог ей подняться и уехал обратно на лед заканчивать выступление.

В последнее время фигурист занимается приготовлением программы выступлений со своим сыном Сашей, которого родители прозвали Гном Гномычем.