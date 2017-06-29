Подписчики Татьяны Навки обеспокоены отношениями в её семье

Супруга Дмитрия Пескова заставила своих поклонников волноваться, выставив новые снимки выпускного старшей дочери. Подписчики считают, что в её семье нет места счастью.

На такие печальные мысли пользователей социальных сетей натолкнули фотографии выпускного дочери Навки, а точнее – лица членов семьи. На одной из фотографий Навка позирует со своей старшей и младшей дочерью, а также с одним из сыновей Дмитрия Пескова. Грустные лица и явная неприязнь молодых людей обеспокоила поклонников фигуристки.

Люди уверены, в доме Пескова отношения между детьми чуть ли не вражеские. Об этом они сделали вывод и по страницам социальных сетей других детей большого семейства. Ни Александра, ни дети Дмитрия не публикуют совместные фотографии, не проводят вместе время, освещая его в Сети, что популярно среди подростков. Поклонники просят Татьяну не думать только о своих детях, а создать уют в доме и примирить буйных подростков.