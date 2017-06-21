Станислав Садальский сравнил вандала, порвавшего картину Репина, с Натальей Поклонской

Сеть всколыхнула информация об активисте из Воронежа, который приехал в Третьяковскую галерею, чтобы порвать картину «Иван Грозный убивает своего сына». Станислав Садальский сравнил такое поведение с протестами Натальи Поклонской против фильма «Матильда».

Уже много лет в Интернете можно найти информацию о том, что Иван Грозный не убивал своего сына. И вот, активист из Воронежа решил «восстановить историческую справедливость», расквитавшись с полотном Репина, которое искажало ход истории. Естественно, уничтожение памяток мирового масштаба во имя непроверенных фактов не было оценено никем, однако у актера Станислава Садальского было свое мнение на этот счет.

Он сравнил этот акт вандализма с протестами Натальи Поклонской против отечественного фильма «Матильда». Причина такого сравнения достаточно очевидна. Поклонская считала, что то, в каком образе предстал Николай ІІ в киноленте – это оскорбление всей России. Также Поклонской были предприняты попытки сорвать показ картины, чтобы не искажать историю.

Поклонники согласились с мнением Садальского, добавив, что не понимают, как кому-то вообще могла прийти идея в голову портить полотна Репина. Некоторые подчеркнули, что дело в плохом воспитании.