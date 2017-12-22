Светлана Бондарчук показала стройную фигуру в прозрачном «целлофановом» платье

49-летняя экс-супруга режиссера Федора Бондарчука часто появляется на светских мероприятиях, демонстрируя хороший вкус и красивые наряды. Однако, прозрачное платье с глубоким декольте вызвало неоднозначную реакцию пользователей, которые назвали наряд «кульком», но отметили стройность форм женщины.

В Instagram-аккаунте Светланы Бондарчук появился новый снимок, на нем она позирует перед зеркалом в необычном платье светло-серебристого цвета. В описании она указала, что «платьев много не бывает». Снимок собрал уже почти 10 000 лайков, однако в комментариях часто встречаются не только лестные комплименты, но и критика от недоброжелателей.

Некоторые пользователи отметили, что ткань платья будто бы сделана из целлофана. Другие и вовсе сравнили наряд с «кульком». Внимание пользователей также привлекла и «прозрачность» наряда, которая едва ли оставляет место для «фантазий». Нашлись и те, кто не стал критиковать платье и похвалил Бондарчук за красивую фигуру.

Такие пользователи оценили стройность Светланы Бондарчук и отметили, что глубокое декольте и прозрачная ткань ей очень идут. Не обошлось и без обсуждения личной жизни женщины. Некоторые утверждают, что Бондарчук «расцвела» рядом со своим 37-летним избранником, которого та нашла после развода с режиссером.