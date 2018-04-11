Волочкова взбесила пассажиров самолета

Возвращаясь из Краснодара, балерина решила забрать с собой несколько десятков огромных букетов, подаренных поклонниками. Цветы заняли примерно треть салона авиаперевозчика. Пассажиры были крайне недовольны таким поступком Волочковой. По их словам, Волочкова вела себя так, будто она единственная работающая и приносящая пользу для России на борту.

Взбешенные пассажиры начали высказывать балерине свои претензии по поводу ее цветов, однако балерина все равно утрамбовала их в самолете и отказалась выбрасывать или оставлять в Краснодаре. Сотрудники персонала самолета помогли ей с комплектацией, в итоге все закончилось благополучно.

Известно, что Волочкова удивила краснодарцев еще до своего вылета. На бесплатном детском утреннике она исполнила песню «Лягушка» и предстала перед детьми в довольно открытом наряде. Во время исполнения Анастасия не забывала и танцевать. Как раз во время танца дети могли увидеть ее нижнее белье и трепыхающуюся грудь. Краснодарцы назвали такое выступление откровенным стриптизом и посчитали, что детям такое зрелище показывать нельзя.