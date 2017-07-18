«Поправляюсь даже от взгляда на еду»: Сексуальная Наталья Рудова рассказала о своём рационе

Популярная актриса Наталья Рудова в Instagram отметила, что поклонники часто интересуются её рационом. Именно поэтому знаменитость решила рассказать о любимых продуктах.

По словам Натальи Рудовой, она может поправиться даже от взгляда на еду из-за особенностей своего организма. Однако сексуальная актриса очень любит мучные изделия, начиная от хлеба до всяческих пирожных, как сообщает «Версия.Инфо». Рацион такого не позволяет, исключая особые диетические варианты. Например, гречневый хлеб.

Запись была рекламной – в конце Наталья Рудова указывала, где можно приобрести понравившийся ей продукт. Однако поклонники не обратили на это внимания, а подчеркнули, что актриса очень худая, потому не нужно себя терзать, совсем отказываясь от мучного. По их мнению, с нынешней формой Наталья Рудова может себе позволить даже кусок самого жирного торта, а не то, что какой-то диетический вид простого хлеба.