«Мог бы и подороже выбрать»: жена табачного магната высмеяла обручальное кольцо Меган Маркл

Принц Гарри презентовал своей новоиспеченной супруге кольцо с аквамарином в 40-60 карат, цена украшения составляет порядка 10 тысяч евро. По мнению Ксении Царицыной, супруги Алексея Шаповалова, для герцогини могли бы выбрать кольцо «подороже».

Ксении Царицыной есть с чем сравнивать, ведь ей ее избранник на помолвку подарил кольцо с бриллиантом в 70 карат. Стоимость такого подарка составила порядка 18 миллионов евро. Похожее кольцо есть в коллекции Элизабет Тейлор, только там драгоценный камень имеет гораздо меньшие размеры и стоит 9 миллионов евро.

По мнению Царицыной, Меган Маркл «обделили» с украшениями. Даже Кейт Мидлтон получила более щедрый подарок. Известно, что кольца Мидлтон и Маркл взяты из коллекции украшений Леди Ди, только жена принца Уильяма получила украшение с сапфиром, а Маркл пришлось довольствоваться полудрагоценным аквамарином.

В выборе камня, который обрамлен в кольце Меган Маркл, Царицына увидела некий намек. По мнению модели, которая высмеяла подарок герцогини, в кольце прослеживается намек, ведь именно Маркл получила не драгоценный, а полудрагоценный камень.

Пользователи разделились во мнениях. Одни считают, что счастье не в деньгах, а в любви. Другие видят символизм, ведь Маркл получила кольцо из коллекции принцессы Дианы, что является показательным жестом. Однако, нашлись и те, кто поддержал Царицыну, ведь если манекенщица получила кольцо за 18 миллионов евро, то и жена принца могла бы получить подарок «подороже».