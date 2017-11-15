Ники Минаж начала встречаться с Эминемом

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж удивила фанатов записью в Сети. На одной из страниц звезда намекнула, что встречается со своим коллегой по цеху Эминемом, как сообщает VladTime.

В публикации Ники Минаж в Instagram был ролик, где она спела пару строк из нового хита «Big Bank». В подписи исполнительница указала, что песня, которая делалась в соавторстве с YG, 2 Chainz и Big Sean, уже находится в свободном доступе. Однако больше фанатов заинтересовало не это, а то, что также Ники Минаж упомянула об Эминеме.

Интернет-пользователи решили, что это намёк на роман. Один фанат спросил напрямую после этого, и Ники Минаж подтвердила версию коротким «да». Поклонники оказались настолько поражены, что теперь стали интересоваться, что происходит, уже у Эминема. Рэпер на вопросы пока никакого ответа не дал.