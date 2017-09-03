Бьянка назвала дату выхода своего следующего альбома

Певица Бьянка порадовала поклонников долгожданной новостью. Совсем скоро у исполнительницы выходит новый альбом.

Певица долго мучила фанатов фотографиями и короткими видео из стен студии звукозаписи. Будущий альбом получит приставку «мини», что означает меньшее количество композиций, чем на стандартных полноценных релизах. Также известно название пластинки – «Чем мне любить».

По названию поклонники поняли, чего им ожидать, и уже готовят салфетки для слезливых песен. Напомним, что ранее стало известно о музыкальных инструментах, присутствующих на записи. Помимо привычных уху современного слушателя электронных битов, песни Бьянки будут сопровождаться живыми струнными и духовыми. Певица также назвала и дату выхода мини-альбома. «Чем мне любить» можно будет приобрести на цифровых витринах уже 1 июня этого года.