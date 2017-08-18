«Мирись с Матильдой!»: влезшая на сцену Собчак пыталась заставить Шнурова вернуться к жене

Инцидент случился в Петербурге, где группа «Ленинград» выступала в рамках культурной программы ПМЭФ-2018. Шнуров не оценил действий Собчак, а фанаты музыканта встретили ее негодованием и освистыванием.

Ксения Собчак является близкий приятельницей как самого Шнурова, так и его жены Матильды. Конечно же, о разводе своих друзей телеведущая и экс-кандидат на пост президента России может знать куда больше, чем знает общественность. Поэтому, Собчак решила прибегнуть к необычным мерам и попыталась заставить Шнурова помириться с Матильдой призывом со сцены.

Во время концерта Шнурова Собчак поднялась на сцену. Она обняла музыканта и отметила, что хорошо к нему относится. Собчак обратилась к публике с призывом скандировать вместе с ней слова «мирись с Матильдой». Однако, поклонники Шнурова не оценили идеи и вместо этого стали издавать неодобрительные звуки, освистывая Собчак.

Сам Шнуров также не был рад словам своей подруги. Он отметил, что сейчас проходит его концерт, а не ее предвыборная компания. Своими словами Шнуров буквально намекнул Собчак на неуместность ее высказываний. Помирятся ли Шнуров и его жена Матильда – не известно. Хотя сам музыкант просил не муссировать эту тему, но интерес публики к происходящему нарастает, ведь никто так и не знает, почему пара расстается.