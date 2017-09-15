Дима Билан пообещал "взять под крыло" талантливых сирот из Кемерово

Российский поп-исполнитель неожиданно порадовал детей на XXV творческом фестивале "Надежда", который проходил в городе одновременно с его выступлением. Он рассказал об итогах встречи на странице в Instagram.

Дима Билан приехал в Кемерово, чтобы дать сольный концерт для местных жителей. Но внезапно решил посетить мероприятие для воспитанников школ-интернатов и детдомов и выступить перед сиротами. Прежде всего, артист решил вдохновить детей личным примером, рассказав о своем творческом пути. Он поделился со слушателями трудностями, которые испытывал ради выступления на фестивале в Москве. Лишь при помощи мамы и спонсоров-промышленников юному певцу удалось отправиться в столицу и показать свои силы на сцене "Чунга-Чанги". Он подчеркнул, именно после крупного дебюта начал добиваться успехов и строить музыкальную карьеру. Даже представил Россию на "Евровидении".

Дима Билан призвал детей верить в свои силы и преодолевать непонимание со стороны социума. Исполнитель также выразил соболезнования в связи с трагическим пожаром в ТРК "Зимняя вишня". По его словам, происшествие в Кемерово сильно сплотило жителей других регионов и вызвало резонанс. Дима Билан отметил необходимость следить за поступками и быть аккуратным с огнем.

Напоследок музыкант заявил, что придумал способ сделать личный вклад в развитие молодых дарований. Он пообещал "взять под крыло" самых талантливых ребят и помочь им добраться до эстрады. По словам Димы Билана, он готов выступить физическим лицом, которое оплатит проезд и проживание кемеровским детям, которые захотят показать свои возможности на сцене. Певец подчеркнул, что главная задача артиста - служить людям.