«Знакомство под столом?»: Родители Галкина встретились с Пугачёвой, когда ему было 3 года

Максим Галкин рассказал в Сети, что его родители встретили будущую невестку, Аллу Пугачёву, когда ему самому было три года, как сообщает VladTime. Поклонники стали шутить, что знакомство самой пары в таком случае состоялось под столом, где ползал будущий телеведущий.

Максим Галкин родился в 1976 году, а в 1979 его семья попала на общий ужин с Аллой Пугачёвой. Галкины относились к людям очень уважаемым, потому попали за стол с певицей, встретившись с ней в ГДР. Бывший муж Примадонны Филипп Киркоров не мог пройти мимо этой истории, подчеркнув, что самого-то пародиста на фото нет.

Однако интернет-пользователи посчитали, что Максим Галкин в это время ползал под столом, где и заранее «приметил» будущую жену, рассматривая её ножки. Некоторые также сравнили пародиста с его мамой, отметив, что артист очень похож на неё в молодости.