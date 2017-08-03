Музыкальная премия кардинально изменила жизнь Анны Седоковой

Анна Седокова поделилась с поклонниками снимком с премии RU.TV, сделанным в 2016 году. Певица рассказала о том, как кардинально изменилась её жизнь после этого события.

На своей странице в социальной сети Анна отметила, что премия, проходившая два года назад, имеет некоторую связь с её нынешней жизнью. Седокова поняла, что цвет её волос сейчас точно такой же, как и в 2016 году. Но не только это она хотела отметить в своей публикации. Певица уверенна, что именно музыкальная премия стала одним из тех моментов, которые значительно повлияли на её жизнь. Именно тогда она познакомилась с отцом своего третьего ребёнка – Гектора. Однако её отношения с Артемом Комаровым не сложились, и незадолго до рождения сына они расстались.

Анна Седокова считает, что такое сходство образа может означать возможность вернуться на путь, с которого она сбилась два года назад. Она видит в этом шанс исправить все неправильные решения, которые она принимала раньше. Поклонники поддержали певицу, пожелав ей удачи на премии в этот году.