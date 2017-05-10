«Развод – это маленькая смерть»: Роза Сябитова отказалась искать Шнурову новую жену

По мнению всероссийской свахи, Шнуров и его жена Матильда еще могут помириться. Сябитова отказалась «женить» лидера «Ленинграда», так как надеется на воссоединение известной пары.

Роза Сябитова призналась, что новость о разводе Матильды и Сергея Шнуровых ее удивила. По словам телеведущей, развод представляет из себя «маленькую смерть» внутри человека. Сябитова уверенна, что сразу же после расставания искать нового партнера – бессмысленно. Поэтому, утверждает всероссийская сваха, «женить» Сергея Шнурова она не намерена.

Также Сябитова отметила, что не знает подробностей отношений Матильды и Сергея Шнуровых, но все равно надеется на их примирение. Телеведущая выразила свое предположения на счет того, что пара может вновь воссоединиться. Именно поэтому, утверждает она, никого для Шнурова она искать не будет, с уверенностью констатировала Сябитова.

Как считает Роза Сябитова, помочь Шнурову справиться с тоской и переживаниями по поводу развода смогут лишь близкие люди и работа. Если музыкант погрузится в творчество и будет получать поддержку, то расставание он перенести сможет.