Филипп Киркоров раскрыл имя женщины, которая воспитывает его детей

В своем Instagram-аккаунте певец поблагодарил эту женщину за любовь и заботу, поздравив ее с Днем Рождения. Оказалось, что каждый день Киркорова и его детей наполнен заботой благодаря его тете Мари.

Филипп Киркоров трогательно поздравил свою тетю с Днем Рождения и написал, что именно она наполняет его жизнь любовью. Тетя Мари воспитывает детей певца, также она ведет хозяйство по дому и занимается обучением Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых.

Своей тете Киркоров пожелал долгой жизни, счастья и здоровья. К посту певец прикрепил снимок, на котором женщина запечатлена вместе со своими внуками – детьми Киркорова. Пользователи присоединились к поздравлениям от певца и даже написали, что тетя Киркорова выглядит очень хорошо и похожа на Мэрил Стрип.

Немного позже Киркоров разместил ролик, на котором его дети поздравили свою бабушку с праздником. Алла-Виктория прочла трогательное стихотворение, а Мартин пожелал своей родственнице здоровья. Дети Киркорова сказали, что очень любят свою бабушку. Пользователи отметили труд женщины, указав на «идеальное» воспитание детей.