29-летняя Мария Погребняк шокировала размером своих порций

Модель, предприниматель и мама троих детей Мария Погребняк шокировала фанатов размером своих ежедневных порций. Поклонники беспокоятся о самочувствии девушки и сравнивают её с известными анорексичками.

Мария Погребняк не устаёт удивлять своих поклонников и заставлять поклонниц завидовать её прекрасной фигуре после трёх родов в 29 лет. В социальной сети Мария решила показать им, как она питается и как сохраняет свою изумительную форму. На новой фотографии изображена одна из её ежедневных порций, хотя едой это получилось назвать не у всех.

На снимке на чём-то черного цвета, что оказалось блином с водорослями, находится зелёное пятно с кусочком мяса, которое Мария Погребняк называет «порцией». Она отметила, что обычно питается мало. Некоторые фанаты понадеялись, что над ними пошутили, и вздохнули с облегчением и даже защитили девушку. А вот противники такого образа жизни набросились на модель с критикой. Они назвали её примером для молодёжи, который доводит подростков до анорексии, призвав думать о том, что она публикует.