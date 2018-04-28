В Сети назвали лучшие пародии на «Цвет настроения синий»

Песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» стала настоящим хитом, породив также и несколько пародий на неё. В Сети выбрали лучшие из них.

Все эти пародии касались действий в школе или выпуска из неё, как сообщает «Версия.Инфо». Слова «цвет настроения синий» были восприняты авторами, как символ алкогольного опьянения, без которого, по их мнению, точно нельзя было обойтись во время празднования.

В первую очередь, стоит указать украинскую пародию. В ней речь шла о последнем звонке в школе. Пародия выделилась исполнением на ломаном украинском, а также тем, что авторы распределили слова между всеми персонажами – от школьницы до классной руководительницы.





Второй кавер на «Цвет настроения синий» не касался вообще текста. В нём авторы в очень своеобразном стиле спародировали именно клип, сделав главными героями истории группу школьных хулиганов.





На третьем месте ролик «Цвет моей ленты синий». В соответствии с названием, здесь синими являются ленты выпускников, а не только настроение. Клип выделился подделкой с помощью специального приложения голоса певца именно «под Киркорова».





Четвёртое место у пародии, отличившейся самым юным возрастом главных героев. Акцент также идёт на гуляние после окончания школы, однако не такой сильный. Больше авторы говорят о свободе от правил.





Наконец, на пятом месте «Цвет моей школы синий». Авторы решили изобразить «вечно пьяными» не только выпускников, но и вообще всё учебное заведение.