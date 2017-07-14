«Мне нелегко»: жена Сергея Шнурова прокомментировала новость о разводе

В своем Instagram-аккаунте Матильда Шнурова не стала посвящать целый пост теме своего развода с лидером «Ленинграда». Под снимком, который был сделан на премьере фильма «Дело Собчака», женщина упомянула новость о расставании и написала, что она сейчас чувствует.

В Instagram-аккаунте Матильды Шнуровой появился снимок с Ксенией Собчак. В описании она рассказала о том, что фильм «Дело Собчака» является важной кинолентой, которая расскажет о истории России и роли личности. Лишь в конце поста, после фразы «P.S», она написала, что ей «нелегко» давать комментарии по «печальной» новости, о которой многие уже узнали.

Матильда Шнурова заявила о своем желании «воздержаться» и позволить себе «личное оставить личным». Также она поблагодарила всех, кто сейчас ее поддерживает. Пользователи продолжают недоумевать и не могут дождаться, когда же станет известна причина развода столь яркой пары.

Новость о разводе Сергея Шнурова с его женой Матильдой буквально шокировала пользователей Сети и поклонников «Ленинграда». Пара всегда казалась счастливой, а посты, где Шнуров признавался своей супруге в любви, становились «вирусными» и распространялись по Сети как «пособие» по отношению к женщине. Однако, даже этот брак оказался невечным.

В Instagram Шнурова появилось его фото с Матильдой. В описании он указал, что их брак распадается – пара приняла решение развестись. Сама Матильда Шнурова решила не вдаваться в подробности и ограничилась лишь просьбой оставить эту тему личной.