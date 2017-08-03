Юрий Лоза считает Верку Сердючку адекватным человеком

Знаменитый российский исполнитель Юрий Лоза высказал своё мнение насчёт украинского певца Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка. Он считает, что Данилко имеет достаточное финансовое состояние для обеспечения спокойной жизни.

Кроме того, его сценический самостоятельный образ имеет массу выступлений в разных странах по всему миру – в том числе в Юрмале. Вместе с этим он не посещает Российскую Федерацию с музыкальными мероприятиями уже более года.

Лоза это объясняет тем, что Данилко является адекватным человеком, переживающим за свою жизнь в будущем. Как заявил композитор, по этим же причинам он не хочет быть преследованным Службой безопасности Украины и стать запрещённым певцом на территории своей страны.

Ранее Юрий Лоза прокомментировал скоропостижную смерть экс-бас-гитариста группы «Сектор Газа» Сергея Тупикина. Он заявил, что пагубные привычки, в том числе алкоголь, никогда не приводит к чему-то хорошему и значительно сокращает жизнь.