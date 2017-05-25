Дочь Навки спела на последнем звонке песню Басты «Сансара»

Выбор композиции весьма озадачил многих пользователей, ведь для мероприятия подобного плана можно было выбрать более тематическую песню. Тем не менее, для последнего звонка старшая дочь Навки спела «Сансару», исполняемую Василием Вакуленко.

Александра Жулина, дочь фигуристки Татьяны Навки и Александра Жулина, уже давно ходит на уроки вокала и учится играть на фортепиано. Девушка решила не идти по стопам своих родителей, отказавшись от карьеры фигуристки. Многие пользователи считают, что Жулина не ошиблась, ведь петь у нее получается хорошо.

На мероприятии, посвященном последнему звонку, дочь Навки приняла участие в праздничном концерте. Александра Жулина исполнила песню Басты «Сансара». Текст композиции не несет оскорбительного смысла или содержания, которое могло бы вызвать волну негодования. Однако, пользователи Сети, увидев ролик, который Татьяна Навка показала в своем Instagram, нашли повод для критики.

По мнению пользователей, песня, которую поет рэпер, не совсем уместна на школьном мероприятии. Некоторые поспешили возразить, указывая на строки из композиции, где поется об учителях и о том, что «дети будут лучше, чем мы». Так или иначе, большинство похвалило дочь Навки за ее вокальные данные, девушке пожелали удачи в ее начинаниях.