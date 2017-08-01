«Так спокойнее»: Эвелина Блёданс счастлива, когда её сын в безопасности «за замком» надёжных окон

На странице Instagram известная актриса поделилась своим решением относительно безопасности её ребёнка. Эвелина Блёданс призналась, что она счастлива, когда уверена, что её сын «за замком» новых окон и ему ничего не грозит.

Звезда поспешила похвастаться своим решением относительно безопасности маленького Семёна. Она сфотографировалась на фоне новых окон, которые удивили её своей практичной функцией. Оказалось, что Эвелина Блёданс спокойна за своего сына, когда окна в его детской надёжно закрыты, а открыть их может только специальный ключ. Напомним, что актриса является матерью особого ребёнка, который требует повышенного к себе внимания. А потому ей спокойнее, когда Семён в безопасности «за замком» надёжных окон.

В комментариях поклонники предположили, что такое решение достаточно дорого стоит, и вряд ли обычный житель России сможет себе их позволить. Однако они похвалили Эвелину Блёданс за её заботу о маленьком сыночке и отметили, что на фотографии Семён смотрит на свою маму с большой любовью и восхищением.