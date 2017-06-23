Сергей Шнуров разводится с "любовью и благодарностью" с Матильдой Мозговой

Известный рок-музыкант намерен расторгнуть брак со своей законной супругой. Такое объявление появилось на его странице в Instagram.

Сергей Шнуров решил упредить нежелательные слухи вокруг его семьи и самостоятельно рассказал общественности об официальном разрыве отношений с Матильдой Мозговой. Он подчеркнул, что сожалеет о сложившейся ситуации. Однако супруги разводятся со взаимной "любовью и благодарностью". В конце Сергей Шнуров призвал поклонников и журналистов не вмешиваться в личные дела пока ещё супружеской пары.

Напомним, Матильда Мозговая вышла замуж за Сергея Шнурова в 2010 году и стала его третьей женой. До этого основатель популярной группы "Ленинград" уже состоял в браке со Светланой Косициной и Марией Исмагиловой.