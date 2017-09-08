Оксана Акиньшина для фотосессии с детьми выбрала платье с «декольте до пупка»

Своих детей актриса решила показать на обложке одного из изданий. В интервью Акиньшина призналась, что не может до конца поверить в то, что у нее уже трое детей.

Оксана Акиньшина редко показывает снимки своих детей и не любит вдаваться в подробности своей личной жизни. Однако, для нового интервью она решила сделать исключение. Актриса не просто согласилась на фотосессию со своими детьми, она еще и рассказала, как сейчас живет и чем занимается ее семья.

Для фотосессии Акиньшина выбрала темное платье в пол. Как отметили пользователи, наряд отличается не только необычной драпировкой, но и «декольте до пупка». Образ Акиньшина дополнила распущенными волосами. У актрисы трое детей – на снимке показаны лишь двое – сын Константин и дочь Эмми. Старший сын Филипп сейчас живет со своей бабушкой в Петербурге, у него есть проблемы со здоровьем, но Акиньшина не любит обсуждать эту тему.

Вместе с сыном и дочерью Акиньшина и ее муж Арчил Геловани живут в Швейцарии. Там ее сын Константин поступил в одну з лучших школ в Европе. По словам Акиньшиной, она ставит в приоритет своих детей, ведь муж «сегодня есть, а завтра нет». Актриса не боится, что ее супруг прочтет такие слова, так как он знает о ее позиции. С ним у нее не совсем простые отношения. Как утверждает Акиньшина, ее возлюбленный «очень эмоциональный и не всегда собранный».