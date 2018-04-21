Меган Маркл получила от королевы собственный гербовый щит

Елизавета II и Геральд Англии Томас Вудкок утвердили для новой герцогини Сассекской персональный герб. 25 мая такое объявление появилось на официальном портале Королевской семьи Великобритании.

Как пишет пресс-служба, над символом Меган Маркл работала лично королева при поддержке британской Геральдической палаты. Итоговый результат получился не только представительским но и личным. В гербе отражены детали родины супруги принца Гарри.

Синий цвет на фоне щита воплощает в себе Тихий океан у берегов Калифорнии, где родилась новоиспеченная герцогиня. Три пера между золотыми полосами символизируют слово, ведь до замужества Меган Маркл работала актрисой.

Геральдическим животным герцогини отныне считается белая певчая птица с короной на шее. Её раскрытый клюв передает способности хозяйки к коммуникации.

Внизу красуются калифорнийские золотые маки и растение химокант, растущее в Кенсингтонском дворце. Таким образом у Меган Маркл объединяются американское и британское начала. Стоит отметить, что все вышеперечисленное относится к правой стороне герба - левая же, по британской традиции, передает символы монаршего супруга Гарри.