Возвращение легенды: зимой начнутся съёмки нового "Джеймса Бонда"

Режиссёр нашумевших кинокартин «На игле» и «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойл снимет очередной фильм о Джеймсе Бонде, который станет двадцать пятым в цикле. Известно, что полноценная работа над картиной начнётся в декабре этого года.

Создателем сценария станет лауреат престижной премии «Оскар» Джон Ходж, а продюсировать фильм будут Майкл Джи Уилсон и Барбара Брокколи.

Известно, что на данный момент картина называется «Джеймс Бонд-25», а знаменитого суперагента сыграет Дэниэл Крейг, который полюбился зрителям после таких фильмов «бондианы», как «Казино «Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл» и «007: Спектр».

Напомним, последний из них получил 880 миллионов долларов кассовых сборов по всему миру. Уточняется, что Крейг получит за этот фильм семьдесят пять миллионов долларов, не считая бонуса с кассовых сборов, что является рекордным гонораром в фильмографии актёра. Как известно, первая кинокартина об агенте 007 появилась в далёком 1962 году.