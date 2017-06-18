«Это самолёт или дом»: подписчики раскритиковали Яну Рудковскую за интерьер в личном самолёте

Известная телеведущая на странице в Instagram часто любит продемонстрировать свою шикарную жизнь. В новой публикации она показала интерьер своего частного самолёта. Однако её поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за излишнее хвастовство.

«Еду в Париж», - так прокомментировала известная телеведущая и продюсер свою новую публикацию. На фотографии она сидит в довольно откровенной позе на диване частного самолёта. Рядом со знаменитостью лежит огромный букет нежно-розовых роз.

В комментариях подписчики сразу начали удивляться тому, что подобный интерьер может быть в личном самолёте. Один из подписчиков с иронией спросил: «Это самолёт или дом?». Данная тема была развита и закончилась на том, что Яну Рудковскую стали обвинять в излишнем хвастовстве и «понтах». Возмущённые подписчики заявили, что такого дивана нет у них даже в квартире, и о таком обычный житель России может только мечтать. Кроме этого они вспомнили обо всех «показушных» публикациях Яны Рудковской. На такие обвинения звезда никак не отреагировала, а в следующей публикации вновь похвасталась роликом обзора роскошного платья от Dior.