Александра Стриженова нарвалась на критику за поцелуй возле школы

17-летняя дочь Александра и Екатерины Стриженовых получила в социальной сети волну осуждения за фотографию на Последний звонок. Пользователи Instagram считают поступок девушки слишком взрослым для неё.

Выпускница из знаменитой семьи в честь окончания школы разместила на своей странице откровенную фотографию, где целуется со своим молодым человеком рядом со школой. Реакция на столь откровенное выражение романтических чувств заставила Александру Стриженову объясниться перед негодующей аудиторией.

Комментаторы предположили, что поцелуи за школой отвлекают подростка от действительно важного для выпускницы момента - учебы. Они утверждают, что школьная пора - совсем не время для любви. Более зрелые граждане добавили: выпускники нынче далеко не те, что прежде.

Александра Стриженова ответила критикам и заявила, что любовь только стимулирует успехи, включая школьные. Она отметила, что счастлива в отношениях. Выпускница рассказала, что именно в стенах школы повстречала своего молодого человека. С тех пор прошло почти три года. Сама она в столь ранних отношениях ничего дурного не замечает.