Перед свадьбой с Меган Маркл принц Гарри звонил своей бывшей девушке

Как сообщают зарубежные СМИ, принц Гарри и его экс-возлюбленная Челси Дэйви обсуждали ее появление на торжественной церемонии. Разговор выдался трудным, бывшая девушка плакала и едва ли не признавалась принцу в любви.

С Челси Дэвис принц Гарри встречался в течении 8 лет – с 2003 по 2011 год. На свою свадьбу принц Гарри решил пригласить не только Дэвис, а еще одну свою бывшую девушку Крессиду Бонэс. Он лично настаивал на том, чтобы его экс-возлюбленные посетили его свадьбу с Меган Маркл.

Челси Дэвис не хотела идти на свадьбу, но принц Гарри отказа принимать не желал. Он сам позвонил своей экс-возлюбленной, чтобы уговорить ее согласиться прийти на церемонию. Во время телефонного разговора Дэвис, утверждают СМИ, плакала и не хотела принимать приглашение. Однако, принцу Гарри удалось убедить ее прийти на церемонию, но на вечеринку тот ее звать не стал.

По данным СМИ, Челси Дэвис очень эмоционально отреагировала на звонок принца Гарри. Якобы, девушка едва ли смогла сдержать свои чувства, чтобы вновь не признаться бывшему парню в любви.