Чуть не перевернули машину: Фанаты устроили массовую давку после концерта Бузовой

19 мая певица давала бесплатный концерт в Тюмени, после которого ее встречал полицейский автомобиль, а также бригада медиков. По ее словам, без этого она бы просто не выбралась с территории площадки.

Фанаты устроили массовую давку после концерта популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Тюмени. В интервью одному из отечественных изданий она рассказала, с чем ей пришлось столкнуться. По ее словам, ей было очень приятно, когда после завершения выступления поклонники стали кричать ей, как ее любят и что им нравится ее голос на сцене.

Тем не менее, большой их наплыв постепенно стал превращаться в давку. Все хотели лично потрогать певицу и сфотографироваться с ней. На улице они выстроились вдоль дороги и чуть не перевернули машину с ней. Тем не менее, ей все же удалось пробиться сквозь толпу благодаря помощи патрульной машины, а скорая поехала на помощь фанатам, которые пострадали в давке.