Поклонники предложили Максиму Галкину озвучить Матроскина в "Трое из Простоквашино"

Максим Галкин на своей странице в Instagram показал, насколько красива природа возле его дома в Грязях. Поклонники заметили, что юморист умело скопировал голос Матроскина из мультфильма «Трое из Простоквашино» и предложили артисту озвучить героя в последующих сериях, посвященных Олегу Табакову.

3-я серия «Трое из Простоквашино» запланирована на 5 июня. на данный момент известно, что в дальнейшем эпизоды будут выходить раз в месяц и не станут длиться более 10 минут. Поклонники Галкина обратили внимание на то, что юморист умело скопировал голос Матроскина во время рассказа о природе. Артист продемонстрировал лужайки в цветах небывалой красоты, множество насаждений около дома и отметил, что на выходных очень важно выбираться на природу, а не сидеть дома.

Сам же Галкин никак не стал комментировать предложения озвучить Матроскина, а поклонники посчитали, что у киностудии просто не хватит денег на гонорары артисту.